В Ростовской области 17-летний водитель насмерть сбил подростка

Удар был такой силы, что 15-летний мальчик скончался на месте Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ростовской области шокированы страшным ДТП с двумя подростками вечером понедельника, 15 ноября. Один несовершеннолетний погиб, а другой был за рулем автомобиля. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

ЛЕТЕЛ И ОБГОНЯЛ

- В 17.30 в полицию поступило сообщение о том, что в Шахтах на улице Заводская 17-летний водитель за рулем «Лады Приоры», по предварительным данным, сбил 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в Госавтоинспекции. - От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Предварительно сообщается, что 17-летний, по возрасту еще не имея прав на управление транспортным средством, без спроса взял машину у родителей и попал в ДТП. А мальчик, который погиб в аварии, переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

На видео с регистратора, которое выложили жители Шахт в одном из городских пабликов в соцсети видно как машина, предположительно та, в которой ехал 17-летний парень, мчится по узкой улице и обгоняет впереди идущий автомобиль, а после камера сняла лежащего без движения у обочины человека.

По факту трагического происшествия правоохранительными органами проводится проверка, в ее ходе выяснят все обстоятельства случившегося.

Как у несовершеннолетнего оказались ключи от машины, выяснят правоохранители. Фото: "Шахты Подслушано" ВКонтакте

ПЯТЫЙ ГРОМКИЙ СЛУЧАЙ ЗА ГОД

К сожалению, это далеко не первая подобная история на Дону за этот год. В последние несколько месяцев в регионе случилось несколько жутких аварий, в которых погибли дети, взявшие у взрослых машину без проса.

Так, в апреле в Новочеркасске, шестеро подростков на «Hyundai Solaris», отмечая 14-летие одного из компании, на полной скорости врезались в дерево. Удар оказался такой силы, что пятеро погибли на месте, а за жизнь шестого несколько дней в реанимации боролись врачи, но тщетно. В ходе следствия выяснилось, что в семь вечера совершеннолетний товарищ по просьбе ребят купил им шесть литров пива. Смертельная авария произошла в 4.30 утра...

В июле в Каменске-Шахтинском 16-летний водитель за рулем «Двенадцатой» тоже врезался в дерево: погибли два его несовершеннолетних пассажира. В том же месяце в Целинском районе 17-летний парень, выехав ночью на родительской «Skoda Octavia», устроил ДТП, в котором погиб водитель встречной машины.

А в первый день осенних каникул в октябре 15-летний подросток сел за руль «Hyundai Solaris», а на пассажирское сидение — его 13-летний товарищ, у дедушки которого дети и взяли ключи. Мальчик с управлением не справился, вылетел на тротуар и врезался в стену дома. Ребята остались живы — попали в больницу.

В ГИБДД региона не устают напоминать родителям каждый день говорить с детьми о том как вести себя на дороге пешеходу. И ни в коем случае не оставлять ключи от машины в свободном доступе. Баловство может привести к трагедии на дороге.

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