«Я счастлива до небес!»: Олимпийская чемпионка по гандболу из Ростова Владлена Бобровникова победила рак

Владлена Бобровникова пережила шесть курсов химиотерапии, чтобы побороть болезнь. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети/Мария Федулкина

У всех, кто болеет за российских гандболисток, сегодня праздник. Владлена Бобровникова, 11 лет игравшая за гандбольный клуб «Ростов-Дон», дважды защищавшая честь России на Олимпийских играх, завоевав золото в Рио-де-Жанейро и серебро в Токио, победила рак.

Радостной новостью спортсменка поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Несмотря на все советы, со спортом бывшая гандболистка не расставалась. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

«УРА, ВСЕ ЧИСТО!»

- Опухолей нет, я счастлива до небес! Все труды не зря! - пишет 35-летняя Владлена. - Я была спокойна перед ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография, которая может обнаружить вплоть до одной раковой клетки в организме — прим. ред.), и когда пришло заключение, я сначала не могла поверить в результат, в то, что все — опухолей нет. Написала моим онкологам. А в ответ получила их поздравления.

Узнав результаты обследования, где не нашли ни одной раковой клетки, чемпионка не могла сдержать слез. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

Владлена, узнав результаты обследования, поделилась радостью со своими подписчиками.

- Ура, все чисто, - радуется ростовчанка, утирая слезы, сидя в больничной палате.

ШЕСТЬ ТЕРАПИЙ И ТРИ МЕСЯЦА БОРЬБЫ

За спиной у Владлены три месяца борьбы с онкологией — лимфомой Ходжкина четвертой стадии, шесть химиотерапий. И все это время она только заражала людей оптимизмом, несмотря на тяжелую болезнь.

Даже во время капельниц на химиотерапии ростовчанка записывала веселые видео - подбадривала своих подписчиков. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

Узнав о диагнозе, 35-летняя спортсменка не пала духом, а, наоборот, держалась и держится как настоящий боец. Товарищи по команде и преданные болельщики устроили веселые и душевные проводы на «пенсию» в родном гандбольном клубе.

Часто Владлене приходили комментарии из серии: «Бедная, у тебя рак, шесть химиотерапий, лысая! Наверное, с кровати не встаешь», «Смотри, не тренируйся!», «Сил нет?».

А она назло слабости от химиотерапии вела полноценную жизнь. Каталась на роликах на Гребном канале, делала планку даже на улице, опираясь на лавочку, тренировалась, но уже с весами полегче в спортзале, ходила на праздники.

Позитивным настроем Владлена делилась с подписчиками. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

ОСУЩЕСТВИЛИ ДАВНЮЮ МЕЧТУ

Вместе со своим супругом — итальянцем Федерико они исполнили давнюю мечту и купили дом на колесах. На нем отправились на родину мужа.

- Мои заслуженные! Три недели без химиотерапии, вливаний, капельниц! Я чувствовала себя свободной! - поделилась ростовчанка. - Но дисциплину сохранила. Гору витаминов и добавок пришлось все-таки взять.

Гуляли втроем с дочкой по Вероне и уплетали мороженое. Владлена даже купалась в море на пляже в Сардинии.

Семья исполнила давнюю мечту - отправилась в путешествие в доме на колесах. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

- На море ходили с 8 утра до 9.30 и с 18.30 до 20.00 — нельзя быть на солнце из-за химиотерапии, - делилась с подписчиками спортивная звезда. - Литры солнцезащитного крема, витаминов, добавок, восстановительных препаратов для печени, мозга, кишечника.

РАСПРОЩАЛАСЬ С ВОЛОСАМИ, НО НЕ ПОТЕРЯЛА ОПТИМИЗМА

Последние два месяца блондинка распрощалась со своей роскошной шевелюрой. Супруг, которого Владлена ласково называет Фе, сам обрил жену.

Ранним утром и по вечерам с разрешения врачей удавалось окунуться в море. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

- На втором курсе стали сильно выпадать волосы, я переживала. И муж предложил побриться налысо. Теперь я лысая и свободная! - писала она тогда.

С тех пор у ростовчанки было немало фотографий с прогулок по летнему Ростову. В одном кадре она в блондинистом парике, а на другом — не стесняясь, задорно срывает его с головы и фотографируется, улыбаясь.

Когда после второй химиотерапии волосы стали сильно выпадать, муж сам обрил шевелюру. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

- У меня уже выпадали брови и чуток ресниц держится на морально-волевых, - шутит сильная духом дончанка. - Это мой путь на протяжении трех месяцев лечения! Вопреки всему.

Шесть курсов химиотерапии, горсти лекарств строго по расписанию и правильный настрой помогли побороть болезнь. страница Владлены Бобровниковой в соцсети

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