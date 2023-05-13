«Восемь косыночек заказаны»: у олимпийской чемпионки Владлены Бобровниковой из гандбольного клуба «Ростов — Дон» обнаружили рак

У Владлены Бобровниковой диагностировали рак. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

Звезда гандбольного клуба «Ростов-Дон», олимпийская чемпионка, чемпионка России Владлена Бобровникова проходит лечение от рака. О своем недуге спортсменка написала на странице в социальной сети.

- Не ищите в «Яндексе». Я вам расскажу тут, - начала Владлена свой откровенный рассказ.

Владлена не забывает о спорте даже в больнице. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

ПРОШЛА ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИЮ

В середине апреля Владлена почувствовала «первые звоночки»: у нее начал болеть лимфоузел.

- Также он был немного увеличен, - продолжает гандболистка.

За помощью она обратилась к гематологу. Специалист рекомендовала операцию. После того, как лимфоузел был удален, ткани взяли на гистологию.

Сама операция длилась всего сорок минут, после нее спортсменка быстро пришла в себя и даже, спустя какое-то время, отправилась на тренировку.

А чуть меньше, чем через месяц, был готов результат исследования. Оказалось, что у гандболистки онкология — лимфома Ходжкина.

Спортсменка проходит лечение в Ростове. Фото: страница Владлены Бобровниковой в соцсети

«ДА, У МЕНЯ ВЫПАДУТ ВОЛОСЫ»

Первые секунды после этого известия она была в ступоре. А потом, собрав волю в кулак, как истинная спортсменка, чемпионка начала думать, что же делать дальше.

Пройдя дополнительные обследования, стало ясно, что ей необходимо шесть курсов химиотерапии. Один из них уже позади. Лечение врачи планируют закончить в начале июля.

Спортсменка уже прошла один курс химиотерапии. Фото: страница Владлены в соцсети

Сейчас спортсменка дома. Владлена говорит, что последствия после первой «химии» минимальные.

- Да, у меня выпадут волосы. Но восемь косыночек уже заказаны. Я считаю, что это просто болезнь, которую надо пролечить. В середине июля я стряхну это болячку с себя и пойду дальше, - сказала Владлена.

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