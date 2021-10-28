В Ростове-на-Дону многодетная мама переболела раком и стала популярным позитив-блогером

Татьяна Щелкунова не опустила руки, узнав о диагнозе. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Ростова-на-Дону, хрупкая мама двоих дочек и сыночка, к своим 40-ка годам прошла через ад. Татяна Щелкунова жила полной жизнью – воспитывала малышей, отвозила их на секции, создавала дома уют. А потом узнала, что у нее рак молочной железы.

Многодетная мама уверена, что каждый день может приносить радость. Фото: предоставлено героиней публикации

СЕМЬЯ, ВЕРА И НАСТРОЙ

Жизнь многодетной мамы разделилась на «до» и «после».

- Помню, как мой 14-летний старший сын заплакал, а потом обнял меня крепко–крепко и сказал: «Мама, мы тебя вылечим», - рассказала Татьяна корреспонденту «КП -Ростов-на-Дону».

Именно семья стала для Татьяны точкой опоры в нелегкой борьбе с болезнью. Женщина прошла и через операцию, и через «химию», и через «лучи». Еще была таргетная терапия и, конечно, много боли и страха.

Но Татьяна все равно не сдавалась. Ее вера в то, что все будет хорошо, а еще – позитивный настрой, ведь даже в перерывах между «химиями» многодетная мама находила поводя для радости, сделали свое дело. Женщина победила недуг.

- Да, у меня сейчас пять месяцев ремиссии, - поделилась с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону» Татьяна Щелкунова.

Хрупка блондинка справилась с болезнью и сейчас старается поддерживать тех, кто столкнулся с онко. Фото: предоставлено героиней публикации

ТРЕНДЫ И ЮМОР

Победив рак, многодетная мама стала ценить жизнь гораздо больше, а еще начала вести блоги в «ТикТоке» и «Инстаграме». У ростовчанки - особый контент. Она рассказывает о болезни, причем, делает это с юмором и улыбкой.

Снимает видео о себе и своем опыте. Ролики о раке, наложенные на современную музыку, набирают тысячи просмотров. Для каждого вайба женщина выбирает модный наряд и обязательно старается соответствовать трендам, которые задают социальные сети.

Кстати, у Татьяны уже почти около шести тысяч подписчиков! В блогах она учит женщин, потерявших волосы после химии, красиво завязывать платок. Делится рецептами фруктово-овощных соков, рассказывает, где взять силы во время лечения, а еще - много шутит.

- Я не стесняюсь своего заболевания. Ведь жизнь бывает разной. Стараюсь ловить эмоции каждом дне, а еще очень хочу хоть как-то поддержать тех, кто сейчас борется с болезнью. Для них я снимаю вайбы и веду соцсети, - сказала Татьяна.

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