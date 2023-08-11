Что происходит с командой ФК «Ростов» перед встречей с «Рубином»

К четвертому туру РПЛ "желто-синие" подошли на седьмой строчке турнирной таблицы. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В субботу, 12 августа, в 20.00 ФК «Ростов» в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги проведет домашнюю встречу с казанским «Рубином».

Рассказываем, с каким раскладом команды подходят к этому матчу. Несмотря на сравнительно удачное начало сезона, последние встречи - и в рамках чемпионата России, и в рамках Кубка России - у «желто-синих» не задалась.

КАК СЫГРАЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ ИГРЫ

Напомним, несмотря на ограничения на выход новичков в первых играх, «Ростову» удалось вырвать победу на поле, играя на треть с молодежным составом. Так, в первом туре Российской Премьер-Лиги на своем поле «Ростов» одолел воронежский «Факел» со счетом 2:1. Через три дня на «Ростов Арене» «желто-синие» обыграли казанский «Рубин» в рамках первого тура Кубка России — 1:0.

На своем же поле ростовчане сыграли вничью — 1:1 с питерским «Зенитом», что болельщики восприняли равносильно победе.

В субботу, 5 августа, на выезде «Ростов» сыграл с самарскими «Крыльями советов», и команда проиграла — 5:1. Счет хозяева поля открыли уже на четвертой минуте: первая же их атака увенчалась забитым мячом. Отличился нападающий Владимир Хубулов. На 10-й минуте вингер Никита Салтыков забивает второй гол. На 22-й минуте нападающий Николай Комличенко смог отыграть один мяч за «Ростов». На 36-й минуте полузащитник хозяев Бенхамин Гарре делает передачу на Салтыкова, а тот забивает свой второй мяч и третий от Самары. Ну а на 74-й минуте нападающий Егор Карпицкий забил четвертый гол в пользу хозяев. В четвертую добавочную минуту после основного времени в ворота ростовского голкипера Сергея Песьякова судья назначил пробивать пенальти, и с этой задачей справился полузащитник Роман Ежов, сделав счет 5:1.

Ну а последней игрой перед этой встречей стал матч второго тура Кубка России с «Уралом» на его же поле в Екатеринбурге. Свердловский клуб обыграл ростовчан со счетом 1:0 благодаря голу Александра Юшина.

КАК ПОПАСТЬ НА СТАДИОН

Впускать болельщиков на стадион «Ростов Арена» начнут за два часа до матча, в 18.00.

Отметим, что попасть на стадион и посмотреть матч серии РПЛ смогут только те, у кого есть QR-код, который формируется в личном кабинете Госуслуг. Для его получения нужны карта болельщика и билет на матч или абонемент.

А за четыре часа до начала матча, с 16.00, напротив касс стадиона начнет работать МФЦ, где всего за пять минут можно будет оформить карту болельщика. Также там подскажут, как оформить QR-код. Для этого необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, если любителю футбола еще нет 14 лет.

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