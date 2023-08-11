Донские парламентарии внесли предложения по совершенствованию системы здравоохранения

На экспертной площадке депутаты донского парламента внесли предложения по совершенствованию системы здравоохранения. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Миллерово Ростовской области завершила свою работу экспертная площадка «Здравоохранение: проблемы и пути их решения». Ее провел Губернатор Ростовской области Василий Голубев. На встрече свои предложения озвучили три из пяти фракций в донском Законодательном Собрании – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. О них рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ – ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА

Так, от партии «Единая Россия» поступило сразу несколько предложений. Во-первых, чтобы устранить дефицит кадров в сфере здравоохранения, депутаты предлагают разработать и принять специальный областной закон, устанавливающий особые меры социальной поддержки для молодых врачей, работающих по дефицитным специальностям в областных и муниципальных учреждениях.

В качестве мер поддержки для таких сотрудников предлагается установить подъемные, выплачиваемые однократно при первичном трудоустройстве по дефицитной специальности с условием работы по ней в течение не менее трех лет, а также ежемесячную доплату к заработной плате на протяжении первых лет работы. Целесообразно предусмотреть и доплату к стипендии студентам-целевикам.

Второе предложение касается увеличения заработной платы медицинских работников преимущественно в сельской местности. Существующий порядок формирования оплаты труда в этой сфере несовершенен и требует корректировки. Депутаты предлагают обратиться на федеральный уровень по вопросу увеличения тарифов на оказание первичной медицинской помощи, а также сформировать специальную региональную рабочую группу для того, чтобы сформировать соответствующее предложение.

БОЛЬШЕ ПОЛИКЛИНИК

Еще одна инициатива касается размещения социально значимых объектов в новых строящихся микрорайонах на территории региона.

Предлагается распространить так называемое «правило 5 % от застройщика» не только на передачу инвесторами 5 % площади жилья в рамках нового строительства, но и на передачу ими нежилых помещений в строящихся домах для того, чтобы в дальнейшем с них открывались поликлиники. В обмен застройщику может быть предложено предоставление земельных участков без торгов.

Следующее предложение – снижение налоговой нагрузки для введенных в эксплуатацию новых учреждений здравоохранения в Ростовской области.

В отличие от всех остальных бюджетных учреждений, которые получают из бюджета средства на уплату налога на имущество, областные больницы вынуждены уплачивать его за счет собственных доходов. По экспертным оценкам, для вновь построенных лечебных учреждений нагрузка по такому налогу может составлять до 15 % их планового дохода в рамках системы ОМС.

Пятое предложение от ЕР касается совершенствования системы уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование.

«СОХРАНИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В ДОНСКОМ СЕЛЕ»

Фракция КПРФ затронула проблемы дефицита врачей узких специальностей в Волгодонске, низкой заработной платы среднего медицинского персонала, отсутствия обеспечения медицинского персонала спецформой, ограничения по времени приема пациентов на первичный и повторный осмотр в поликлиниках.

А «Справедливая Россия» предлажила частично компенсировать оплату ЖКУ не только медработникам, но и членам их семей. Речь идет о тех семьях, кто проживает и работает в сельской местности, и где врачи начали пользоваться указанной льготой после 1 января 2005 года.

Комментируя все эти предложения, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что самые важные вопросы касаются роста заработных плат в первичной системе здравоохранения, особенно в сельской местности.

– Нам нужно сохранить человеческий потенциал на донском селе. А для этого у жителей сельских районов должна быть возможность получать медицинскую помощь вблизи от своего дома. Это задача не из простых, но мы совершенно точно ее нацелены решать. Во-первых, мы считаем необходимым повысить должностные оклады работников первичного звена здравоохранения, как минимум на 50 %. А во-вторых, мы подготовили, на наш взгляд, эффективные решения, которые позволят привлечь молодых специалистов в медицинские организации сразу со студенческой скамьи. Это и отдельные стипендии медикам-целевикам, и подъемные выпускникам медицинских вузов, которые приезжают работать в сельскую местность, и другие возможности. Безусловно, разные проблемы будут решены в разное время, но важно, что мы видим комплексность подходов, – подчеркнул спикер донского парламента.

Кроме того, на встрече Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев напомнил о том, что в сельской местности существует проблема с лекарственным обеспечением. В малых населенных пунктах, порой, нет даже аптек.

По его словам, решением проблемы стал бы мобильный аптечный пункт, так называемая аптека на колесах. А заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальной политике Светлана Пискунова отметила, что сегодня в более чем в 30 территориях Ростовской области нет кардиологов.

Также она попросила Губернатора рассмотреть возможность выделения средств областного бюджета на приобретение кардиомобиля. По ее словам, это поможет людям своевременно получать помощь от специалиста данного профиля, тем более что на Дону есть опыт подобной выездной работы.

А Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко предложил в следующем году возвести модульные здания инфекционного отделения и скорой медицинской помощи на территории Миллеровской районной больницы.

Подводя итог, Александр Ищенко подчеркнул, что все предложения были сформулированы вместе с врачами, с руководителями участковых, районных больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. То есть с учетом опыта работы всей системы донского здравоохранения.

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