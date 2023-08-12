Потолок обрушился прямо на глазах: в Ростове ливень оставил без крыши над головой четыре семьи

Вода хлынула через потолочные перекрытия и затопила квартиры верхнего этажа. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Тропические ливни, которые обрушились в последние дни на донскую столицу, не прошли бесследно. Для жителей верхнего этажа многоквартирного дома на улице Саши Чебанова, 8, стихия стала настоящим коммунальным ЧП. Очевидцы рассказывают, что в одной из квартир из-за дождя потолок обрушился прямо в детской.

КРОВЛЯ ОСТАЛАСЬ РАСКРЫТОЙ В ЛИВЕНЬ

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, подрядчик начал на объекте капремонт кровли и в ходе работ полностью демонтировал старое покрытие. Во время мощного ливня в четверг, 10 августа, через раскрытую крышу дождь просочился через потолочные перекрытия и залил жилые помещения на верхнем этаже, в некоторых квартирах обрушился потолок, подтверждают в администрации.

Жить в таких квартирах теперь невозможно. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Информация о ЧП поступила от жильцов в ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС города, а оттуда — в администрацию Железнодорожного района. На место выехал глава администрации Железнодорожного района и провел выездное совещание.

- Для оказания помощи жителям администрацией района на место происшествия были приглашены представители НКО «Фонд капитального ремонта» - заказчик работ, подрядной организации - ООО СК «Олимп» и управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, - рассказали в администрации Ростова.

Шесть квартир признали пострадавшими от потопа. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Представители организаций осмотрели поврежденные помещения и имущество жильцов. Также на место выезжали сотрудники прокуратуры. В тот же день жителям разрушенных квартир предоставили временное жилье.

На время ливня контур крыши и квартир, получивших повреждения, закрыли пленкой.

УСТАНОВИЛИ СРОКИ РЕМОНТА И ВЫПЛАТ

Комиссия установила, что от стихии пострадали шесть квартир, а расселять требуется жильцов четырех.

Во время ливня крыша оказалась раскрыта. Фото: пресс-служба администрации Ростова

- Подрядчик гарантировал полное восстановление жилья и возмещение причиненного ущерба за свой счет, - прокомментировали в пресс-службе мэрии. - Фирма планирует до 14 августа составить поквартирные акты ущерба, до 20 августа выполнить оценку ущерба, до 31 октября восстановить поврежденное жилье и возместить ущерб. Даты восстановления жилья будут согласовываться с собственниками.

Теперь рабочие продолжили ускоренно стелить новую кровлю. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Напомним, это не первое крупное коммунальное ЧП, вызванное непогодой в тот день. Так, в Александровке на улице Каяльской забил многометровый фонтан. Из-за перебоев с электричеством во время грозы остановились ключевые водопроводные насосные станции, что привело к гидравлическому удару и порыву на магистральном водоводе диаметром 1200 мм. Мощный поток воды порвал линии электропередач, снес газовые трубы, затопил несколько домов и машин, размыл дорогу, люди подсчитывают ущерб и ищут домашних животных, которых просто смыло бурным потоком.

В Александровке коммунальный фонтан оставил жителей без света, воды и газа, пока аварию не устранили. Фото: пресс-служба "Ростовводоканала"

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