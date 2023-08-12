Несмотря на небольшую "черную полосу" у обеих команд, болельщики надеются на удачу сегодня. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В субботу, 12 августа, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футболисты «Ростова» сыграют в матче четвертого тура Кубка России сезона 2023/2024. «Желто-синие» встречают на домашнем поле казанский «Рубин»

Смотреть «Ростов» - «Рубин» онлайн-трансляция Кубка России бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» можно бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», начало эфира в 20:00 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ростов» - «Рубин»

Это уже вторая встреча ростовчан и казанцев меньше, чем за месяц. В июле они встретились на той же «Ростов Арене», но в рамках Кубка России, и тогда победа была за «желто-синими» - 1:0, несмотря на то, что хозяева играли на треть молодежкой.

У «Ростова» со старта сезона две победы, одна ничья и два поражения. Победили в первом туре чемпионата воронежский факел — 2:1, обыграли со счетом 1:0 казанский «Рубин» на старте Кубка России, во втором туре РПЛ вничью сразились с «Зенитом» - 1:1, дальше уступили 5:1 «Крыльям Советов», а на Кубке России проиграли «Уралу» на выезде — 1:0.

«Рубин» стартовал в РПЛ с ничьей с «Локомотивом» - 2:2, затем было поражение — 1:0 от «Ростова» на Кубке России, потом ничья с «Оренбургом» - 1:1 и проигрыш «Спартаку» - 1:4 на чемпионате и еще одно поражение от «Локомотива» - 0:1 на Кубке России.

На сегодня «Ростов» занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, а «Рубин» - 13-е.

За свое многолетнее противостояние, начиная с 1966 года, команды сыграли в национальном чемпионате 44 матча. Число побед одинаково — по 16, 12 раз была ничья.

Обе команды терпели поражения в нескольких последних матчах, но букмекеры ставят на «Ростов». Во-первых, дома и стены помогают. Во-вторых, «Рубин» пока победил лишь в одном из десяти последних матчей с «желто-синими».

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