Рисковал головой: ростовский каскадер промчался на кабриолете под грузовиком

Одно неверное движение, и последствия для водителя в кабриолете могли быть катастрофическими. Фото: страница Евгения Чеботарева в соцсети

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев известен своими экстремальными трюками. То он на полной скорости перепрыгивает кувырком четыре движущихся одну за другой машину или три, но уже на велосипеде, то насквозь пролетает фургон от задних дверей до лобового стекла, а в другой раз такой же падает на него сверху. Каскадер сталкивал в полете автомобили и крутил «тулупы», летая на «Ниве» с трамплина, а еще прыгал в речку с подъемного крана насквозь через жестяную бочку. Ломал при этом позвоночник и восстанавливался, чтобы снова рисковать.

УЕХАЛ НА КАБРИОЛЕТЕ В ЗАКАТ

В этот раз ростовчанин записал для своих подписчиков, пожалуй, самый летний трюк. На жаре в кабриолете он с ветерком промчался под движущимся грузовиком. Причем во время исполнения специально решил «поиграться» со скоростью, чтобы пощекотать людям нервы. Голова чудом цела осталась.

Летний закат. Солнце наполовину закрывают кучевые облачка. Видно, как на развилке чуть поодаль стоят машины помощников — всех, кто сделал так, чтобы этот трюк состоялся.

И вот слева направо закатное небо пересекает черная тень грузовика. А ей наперерез с ревом мотора мчится черный кабриолет, который перед встречей с фурой притормаживает и тихонько просачивается под днищем большегруза.

ПОВТОРЯЛ ТРЮК 30 РАЗ

Все это сделано в доли секунды, и, кажется, ошибись в расчетах каскадер или его команда хоть на секунду или сантиметр, голова летела бы с плеч. Пустой прицеп закрепили максимально высоко, чтобы обеспечить высокий дорожный просвет. Грузовик ехал медленно, и у водителя легковушки было время сориентироваться, проезжая у фуры под брюхом.

- Я сделал этот трюк более 30 раз. Все попытки были чистые, и с каждым разом я увеличивал скорость. Но в конце захотел уменьшить скорость, чтобы допустить касание с грузовиком. Не злитесь! - дразнит трюкач свою аудиторию.

- Я от первого раза поседел, а он 30 раз! - возмущается подписчик.

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