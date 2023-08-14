Фестиваль в честь атамана Платова в Новочеркасске 19 августа 2023: ярмарка, квесты, уха и казачьи разносолы

Увлекательных занятий и вкусных блюд гостям праздника хватит на весь день. Фото: сайт правительства Ростовской области

Областной фестиваль в честь 270-летия со дня рождения атамана Матвея Платова в Новочеркасске состоится в субботу, 19 августа. Жителей и гостей города в этот день ждут на площади Ермака, чтобы отметить день рождения основателя города Новочеркасска. Об это сообщает сайт правительства Ростовской области.

Гостей праздника ждет обширная программа для взрослых и детей — как культурная, так и гастрономическая.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И В ЧЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ:

- выставки Новочеркасского музея истории донского казачества «Увенчанные победы графа Платова» и декоративно-прикладного творчества;

- театрализованное представление: артисты Государственного академического театра драмы имени Максима Горького и Донского театра драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской представят жизненную летопись прославленного земляка;

- ярмарка;

- тематический пленэр;

- мастер-классы;

- квесты;

- казачьи курени;

- фотозоны.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ ПЛАТОВА:

Любителей донской кухни в сквере ждет гастрономический фестиваль «Сделано на Дону»:

- автохтонные сорта виноградного напитка;

- крафтовые сыры;

- казачьи разносолы;

- донская уха.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТВОРЫ И МОЛОДЕЖИ:

- тематический стрит-арт, граффити на тему праздника;

- детские традиционные игры, основы боевого искусства.

Ну а кульминацией праздника станет гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Ростовской области. В их числе – Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков имени А. Квасова, вокальный ансамбль «Атаман» Ростовского областного дома народного творчества, Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа.

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