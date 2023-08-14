Фестиваль в честь атамана Платова в Новочеркасске 19 августа 2023: ярмарка, квесты, уха и казачьи разносолы

Увлекательных занятий и вкусных блюд гостям праздника хватит на весь день. Фото: сайт правительства Ростовской области
Областной фестиваль в честь 270-летия со дня рождения атамана Матвея Платова в Новочеркасске состоится в субботу, 19 августа. Жителей и гостей города в этот день ждут на площади Ермака, чтобы отметить день рождения основателя города Новочеркасска. Об это сообщает сайт правительства Ростовской области.
Гостей праздника ждет обширная программа для взрослых и детей — как культурная, так и гастрономическая.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И В ЧЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ:
- выставки Новочеркасского музея истории донского казачества «Увенчанные победы графа Платова» и декоративно-прикладного творчества;
- театрализованное представление: артисты Государственного академического театра драмы имени Максима Горького и Донского театра драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской представят жизненную летопись прославленного земляка;
- ярмарка;
- тематический пленэр;
- мастер-классы;
- квесты;
- казачьи курени;
- фотозоны.
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ ПЛАТОВА:
Любителей донской кухни в сквере ждет гастрономический фестиваль «Сделано на Дону»:
- автохтонные сорта виноградного напитка;
- крафтовые сыры;
- казачьи разносолы;
- донская уха.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТВОРЫ И МОЛОДЕЖИ:
- тематический стрит-арт, граффити на тему праздника;
- детские традиционные игры, основы боевого искусства.
Ну а кульминацией праздника станет гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Ростовской области. В их числе – Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков имени А. Квасова, вокальный ансамбль «Атаман» Ростовского областного дома народного творчества, Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа.
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