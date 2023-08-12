Солянка из осетра и сома и мороженое с «землей»: ростовчане учились готовить по диковинным рецептам на гастрофестивале

Гости фестиваля стали есть еще в обед и продолжили наслаждаться едой и вечером. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

В субботу, 12 августа, в парке имени Октябрьской революции прошел пятый по счету гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Ростовчане и гости города отведали главное блюдо праздника и узнали его рецепт, а также посетили продуктовую ярмарку.

Свои двери для гурманов и не только фестиваль распахнул ровно в полдень. Напротив сцены для гостей поставили несколько десятков столов и скамеек, чтобы отдыхающие смогли не спеша смаковать каждый кусочек донских деликатесов. А их на гастрофестивале было немало.

БЛЮДО ИЗ XIX ВЕКА

Чего стоила только одна солянка из осетра и сома по-ростовски. Ее готовили прямо на глазах у голодной и всем интересующейся публикой. Рецепт этого фирменного блюда был придуман еще в XIX веке. Из ингредиентов в солянку входит осетр, донской сом, фермерский лук, свежая капуста, растительное масло, огуречный рассол, соленые огурцы и шампиньоны. Перед подачей блюдо приправляли зеленью, петрушкой, черным перцем горошком, лавровым листом. А еще добавляли сметану. Кстати, готовили этот суп на открытом огне.

Здесь не только ели, но и учили готовить. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Пока одни пришли на фестиваль голодными, чтобы распробовать, чем кормят местные производители, другие решили самим чему-то научиться и посетить кулинарные мастер-классы. Сначала хозяюшек учили готовить донские голубцы с муссом из раковых шеек под сливочно-икорным соусом. Затем самым маленьким гостям праздника и сладкоежкам показывали, как готовить пирожное «Картошка» с сезонными ягодами. А потом начался самый востребованный в адскую жару на Дону мастер-класс как у детей, так и у их родителей – приготовление мороженного.

САМОДЕЛЬНОЕ МОРОЖЕННОЕ С ЗЕМЛЕЙ

Кулинары поэтапно показывали собравшимся, как готовить холодное лакомство. Для этого они использовали ряженку, красную смородину и шоколадную «землю» из бородинского хлеба. Когда все ингредиенты были смешаны в нужных пропорциях, оставалось дело за заморозкой. И здесь зрителей ждал сюрприз.

– Мама, а что это за пар идет над мороженным? – спросил один из малышей, а та и сама диву дается.

От запаха шашлыка текут слюнки. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Когда аналогичные вопросы в толпе участились, кулинары раскрыли секрет. Для заморозки умельцы использовали жидкий азот, который поместили в чайник. И после разливали его над каждым стаканчиком с самодельным лакомством.

Также на фестивале можно было попробовать и купить сыры, колбасы, хлебобулочные изделия, молочные продукты, сладости, которые прошли сертификацию «Сделано на Дону».

ДЕЛАЛИ ФОТО, ПЕЛИ И БЫЛИ ПОД ОХРАНОЙ СПАСАТЕЛЕЙ

Под вечер наевшихся и утомленных жаркой погодой гостей ждала насыщенная концертная программа. На сцене в парке Революции выступили кавер-группы, которые исполнили самые популярные музыкальные хиты этого года. А затем людей развлекал диджей.

Некоторые под лучи заходящего солнца решили сделать фото в романтичном стиле на фоне фотозон. Их, к слову, было несколько. Одно место для фотографий выглядело в виде огромной белой тарелки с вилкой, а второе – в форме гигантского воздушного шара.

Сфотографироваться не желаете? ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Те, кто не устал есть, заказывали шашлыки на углях. А шеф, который обжаривал мясные кусочки на огне, старался превратить процесс готовки в настоящее зрелище. Он эффектно переворачивал каждый шампур.

В другом павильоне девушка готовила жареные шарики из нежного теста с начинкой «Такояки осьминог». Необычное блюдо так удивило ростовчан, что выстроилась целая очередь, чтобы отведать этот продукт. В процессе готовки девушка еще успевала рассказывать различные истории.

А вон и пожарные дежурят. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Кстати, в течение всего гастрономического фестиваля неподалеку стояла пожарная машина, где дежурили спасатели. Мало ли что могло произойти во время готовки на открытом огне.

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