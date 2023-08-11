В Ростове пройдет юбилейный гастрофестиваль «Сделано на Дону»

Гостей и жителей Ростова 12 августа приглашают на юбилейный гастрофестиваль «Сделано на Дону». Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону состоится пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Об этом сообщили на сайте правительства региона.

В субботу, 12 августа, гости и жители города с 12 часов смогут посетить гастрофестиваль, который состоится в парке имени Октябрьской Революции. Каждый желающий сможет попробовать и купить сертифицированные товары. Так, на прилавках можно будет увидеть свежую молочную продукцию, сыры и хлебобулочные изделия. Кроме того, можно будет приобрести кондитерские изделия, шоколад, масло пастилу и многое другое.

Кроме того, для гостей фестиваля подготовят выступления творческих коллективов, а также интересные конкурсы и загадки не только для детей, но и взрослых. Также многие смогут посетить мастер-классы по приготовлению донских голубцов с муссом из раковых шеек и пирожного «картошки».

На одной из площадок запланировано проведение конкурс-шоу «Адская кухня», также гостей праздника будут ждать еще несколько увлекательных мероприятий. Завершится фестиваль в 21:00.

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