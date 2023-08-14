Жару и ясную погоду на всю неделю обещают ростовчанам и жителям области синоптики. Фото: Наталья Захарченко

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 14-18 августа начнется возвращается к привычному формату августа. На небе ни облачка, яркое солнце, а столбики термометров давно перевалили за +30 и медленно ползут вверх. Публикуем подробный прогноз от Ростгидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 14 августа, переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19-21, днем +32-34.

Во вторник и среду, 15 и 16 августа, дождя не ожидается. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью во вторник +19-21, днем +32-34, а в среду ночью +20-22, днем +33-35.

В четверг и пятницу ожидается ясная погода, с легким северо-восточным ветром, температурой около +19 ночью и +32-33 днем.

В Ростовской области в понедельник переменная облачность, местами утром кратковременный дождь и гроза, в остальное время без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду, днем в отдельных районах, а также при грозе порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +28-33 и до +36 по югу. В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса местами в юго-восточных районах, а высокая 4 класса в отдельных центральных районах.

Во вторник и среду будет облачно без осадков, ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19-24 градуса, по северу и западу до +13, а днем +29-34, по югу до +37.

В четверг и пятницу жара не сбавит оборотов. Погоду прогнозируют ясную, ветер северо-восточный особой прохлады не принесет. По ночам ожидается +19-24 градуса, а днем +30-34 с усилением жары на юге до +37.

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