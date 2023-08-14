Происшествие случилось в одном из домов в микрорайоне Суворовском. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове мужчина несколько раз ударил жену ножом, а потом свел счеты с жизнью. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», трагедия произошла в одной из многоэтажек в микрорайоне Суворовском ночью 14 августа. Публикуем фото и видео с места происшествия.

Напомним, по предварительным данным, между 40-летним мужем и 33-летней женой произошла ссора. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил супругу в грудь и живот. После этого подозреваемый свел счеты с жизнью.

Раненую забрали врачи скорой помощи. За ее жизнь борются медики.

Сейчас на месте происшествия ничего не напоминает о ночном происшествии. Видно лишь следы крови возле подъезда дома, где все произошло.

Жильцы говорят, что пара воспитывала троих детей. Люди видели, как мужчина покупает в магазине у дома игрушки, гуляет с детьми на площадке. Семья казалось благополучной. Детей, по словам знакомых, забрали близкие.

Некоторые соседи говорят, что и раньше слышали крики из квартиры, где жили супруги. Фото: Дмитрий Кутепов

Некоторые утверждают, что у главы семейства был сложный характер, — он не всегда ладил с соседями. При этом в ночь происшествия собеседники издания не слышали криков и не заметили ничего странного.

— Я ничего не слышал. Утром увидел следы у подъезда и обо всем узнал, — рассказывает житель одной из квартир.

Происшествие случилось в одном из домов в Суворовском. Фото: Дмитрий Кутепов

Причины и подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителями. Официальная информация о происшествии пока не поступала.

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