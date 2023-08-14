Происшествие случилось в одном из домов в микрорайоне Суворовском.
Фото: Дмитрий Кутепов
В Ростове мужчина несколько раз ударил жену ножом, а потом свел счеты с жизнью. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», трагедия произошла в одной из многоэтажек в микрорайоне Суворовском ночью 14 августа. Публикуем фото и видео с места происшествия.
Напомним, по предварительным данным, между 40-летним мужем и 33-летней женой произошла ссора. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил супругу в грудь и живот. После этого подозреваемый свел счеты с жизнью.
Раненую забрали врачи скорой помощи. За ее жизнь борются медики.
Сейчас на месте происшествия ничего не напоминает о ночном происшествии. Видно лишь следы крови возле подъезда дома, где все произошло.
Жильцы говорят, что пара воспитывала троих детей. Люди видели, как мужчина покупает в магазине у дома игрушки, гуляет с детьми на площадке. Семья казалось благополучной. Детей, по словам знакомых, забрали близкие.
Некоторые соседи говорят, что и раньше слышали крики из квартиры, где жили супруги.
Фото: Дмитрий Кутепов
Некоторые утверждают, что у главы семейства был сложный характер, — он не всегда ладил с соседями. При этом в ночь происшествия собеседники издания не слышали криков и не заметили ничего странного.
— Я ничего не слышал. Утром увидел следы у подъезда и обо всем узнал, — рассказывает житель одной из квартир.
Происшествие случилось в одном из домов в Суворовском.
Фото: Дмитрий Кутепов
Причины и подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителями. Официальная информация о происшествии пока не поступала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В микрорайоне Суворовском в Ростове мужчина напал на жену с ножом, а после покончил с собой
Ростовчанин несколько раз ударил жену ножом и свел счеты с жизнью. (Подробности)