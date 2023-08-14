В микрорайоне Суворовском в Ростове мужчина напал на жену с ножом, а после покончил с собой

В многоквартирном дома в ЖК "Суворовский" произошло ЧП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Суворовском, в одной из многоэтажек 40-летний мужчина напал на жену с ножом. Несколько раз ударив 33-летнюю женщину, он свел счеты с жизнью. Происшествие случилось ночью 14 августа, сообщил собственный источник «КП-Ростов-на-Дону».

КРИКИ ПО НОЧАМ

По словам жителей микрорайона, трагедия произошла в многодетной семье, с виду - абсолютно обычной, благополучной.

- Трое детей, старшему сыну – десять лет. Все ребята такие славные, - говорят жители многоэтажки, в которой все произошло.

Однако некоторые из жильцов говорят, что якобы слышали, как из квартиры семьи раздаются крики. По словам местных жителей, голос обычно повышал мужчина.

МУЖ СКОНЧАЛСЯ, ЖЕНУ УВЕЗЛИ НА СКОРОЙ

По всей видимости, в ту злополучную ночь между супругами возникла ссора. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, мужчина ударил жену в грудь и живот. После этого, по словам собеседника издания, он покончил с собой.

Соседи утверждают, что все произошло на глазах у одного из детей. Он же, по предварительным данным, и вызвал скорую помощь.

Раненую женщину на скорой увезли в больницу. Ее состояние оценивают как тяжелое.

Официальная информация о происшествии пока не поступала.

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