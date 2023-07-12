Не могла простить обиду: в Ростовской области женщина напала с ножом на кавалера из-за старой измены

Полицейские задержали обидчивую женщину Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новошахтинске Ростовской области между влюбленными произошли нешуточные страсти, которые стоили им больничной койки и уголовного дела. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 36-летняя Елена (все имена изменены – прим. ред.) два года жила гражданским браком с Павлом.

ПРОСТИЛА, НО НЕ ЗАБЫЛА

Отношения идеальными назвать было нельзя. Пара часто ругалась, и иногда мужчина поднимал на свою вторую половинку руку.

А однажды даже изменил. Елена обо всем узнала, но мужчина попросил прощения, и она решила дать отношениям второй шанс.

Как оказалось, простила неверного кавалера женщина только на словах. В душе же поселилась глубокая обида, которая однажды прорвалась наружу.

«САМО ЗАЖИВЕТ»

В тот день к гражданским супругам в гости пришел племянник Елены. Все трое выпили за ужином, и родственник отправился спать. А женщина вдруг начала попрекать сожителя старой изменой.

Чтобы избежать скандала, Павел отправился на кухню. Но Елена все никак не могла успокоиться. Она кинулась следом за ним и, в какой-то момент, заметив на столе нож, схватила его и трижды вонзила Павлу в живот. Чуть позже женщина признается, что смутно помнит этот момент.

После того, как Павел был ранен, Елена сама обработала раны и перевязала их.

- Никакой скорой и полиции. А то сядешь. Само заживет, - отрезал Павел.

ПРОСИЛ СТРОГО НЕ НАКАЗЫВАТЬ ЛЮБИМУЮ

Но само не зажило. Через два дня мужчина едва вставал на ноги. Он побелел и ослаб. Только тогда Елена позвонила в скорую, а медики, в свою очередь, сообщили обо всем оперативникам.

Павла госпитализировали. Врачи диагностировали у него травмы печени, брюшной полости и кишечника. К счастью, врачи смогли спасти мужчине жизнь.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»,- прокомментировала заместитель прокурора Новошахтинска Ирина Поклад.

В суде Елена сказала, что раскаивается, а Павел просил не лишать любимую свободы, так как сам ее простил. В итоге женщину приговорили к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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