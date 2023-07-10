В Ростовской области жена набросилась на мужа с ножом из-за его вредной привычки

Женщину, которая ранила мужа ножом в живот, доставили в отдел полиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новошахтинске Ростовской области 48-летняя женщина пошла под суд за то, что набросилась на гражданского мужа с ножом.

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Виктория (все имена изменены – прим. ред. ) стала жить вместе с Алексеем два года назад. Официально оформлять брак пара не торопилась, обоих все устраивало. Но иногда они ругалась. Как правило, это случалось, если мужчина выпивал.

По словам источника издания, в тот день Виктория и Алексей за ужином выпили. Мужчина потянулся за сигаретой. Виктории не нравилось, когда муж курил в квартире, и она попросила его выйти на улицу. Но Алексей не собирался уступать.

Слово за слово и между ними вспыхнул скандал. Оба кричали друг на друга и не слышали возражений. В какой-то момент на кухонном столе Виктория нащупала нож.

- Если не прекратишь орать, ударю, - заявила она. И через мгновение исполнила обещание, вонзив нож в живот супругу. Удар был такой силы, что лезвие задело даже печень.

Раненый упал на пол, а Виктория тут же вызвала "скорую". До приезда врачей она пыталась остановить кровь из раны. А мужчина в это время учил женщину, что надо говорить медикам.

- Он убеждал сожительницу в том, что надо сказать, что это он, якобы, сам ранил себя в живот. Алексей не хотел, чтобы у Виктории были проблемы, - добавил источник издания.

Но следователи выяснили, как все происходило на самом деле. Алексея доставили в больницу, а Викторию – в СИЗО.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»,- прокомментировала заместитель прокурора Новошахтинска Ирина Поклад.

Материалы уголовного дела уже ушли в суд для рассмотрения по существу. Если вина Виктории будет признана, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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