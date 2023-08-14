«Она — идеальная мама, а с ним были проблемы»: соседи рассказали о ростовчанине, который напал на жену и покончил с собой

Некоторым мужчина казался примерным семьянином, но соседи часто слышали, как он конфликтовал с женой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону ночью 14 августа произошла трагедия. Житель одного из многоквартирных домов напал на жену с ножом и свел счеты с жизнью. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что говорят о мужчине знакомые и другие жильцы.

По словам одной из соседок, она мало общалась с супругами, хотя и часто их видела. Евгений и Наталья часто гуляли, играли с детьми на детской площадке. (все имена изменены — прим.ред.) Никаких скандалов и сцен на людях не устраивали.

— Ничего плохого не могу про них сказать. А про мужчину никогда не подумала ничего дурного. С виду — самый обычный, много времени проводил с детьми, — поделилась женщина.

То же говорит и продавщица одного из близлежащих магазинов. Посетители, и жена, и муж, часто заходили по вечерам, делали покупки, но внимания к себе никогда не привлекали.

— Мужчина часто приходил с кем-то из сыновей, покупал ему игрушки. Женщина очень вежливая, часто брала товары для дома. Лично с ними не общалась, но впечатление производили положительное. Мы тут в шоке от произошедшего! — не скрывает эмоций собеседница.

Правда не все жильцы многоэтажки считают, что в семье все было благополучно. Некоторые утверждают, что дома супруги часто конфликтовали — из квартиры доносились крики. Чаще всего голос повышал мужчина.

Судя по всему, отношения у Евгения не ладились и с некоторыми соседями. О конфликтах жильцы говорить не хотят, но намекают, что мужчина был сложным человеком.

— Она — идеальная мать. Дети — всегда в чистой одежде, аккуратные. Не видела ни разу такого, чтобы ходили в чем попало, были без ее присмотра. А вот с ним, Евгением, были проблемы, — говорит соседка.

Напомним, по словам источника «КП-Ростов-на-Дону», ростовчанин нанес супруги около десяти ножевых ранений. В настоящее время женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Официальной информации о происшествии не поступало.

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