Не подбирать птенцов, а взрослым птицам помогать при травмах: ученые разъяснили, что делать, если встретили дикую птицу в городе

Волонтеры сумели поймать лебедя на улице Зорге и отправить его в Балку Рябинина в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовских пабликах недавно появились фотографии с дикими птицами. На одной видно, что люди подобрали птенца хищника (комментаторы посчитали, что это орленок). Другое фото – с лебедем: прекрасная длинношеяя птица прогуливается в Западном микрорайоне.

Необычная картина, правда? Так и возникает желание тут же броситься на помощь пернатым. Однако вмешиваться в жизнь, даже в таких случаях, стоит осторожно. Ученые рассказали «КП-Ростов-на-Дону», почему дикие птицы все чаще встречаются на улицах города, и когда стоит проявить участие в их судьбе.

«НЕ БЕРИТЕ ПТЕНЦОВ»

- В Ростове обитают более 280 видов птиц. Орлы, точнее, орланы, и лебеди также являются жителями донской столицы, – прокомментировал ученый.

Неизвестно, как птенец орлана оказался на земле. Очевидцы рассказали, что люди подняли его и отдали орнитологам. На самом деле, специалист не рекомендовал бы так делать.

Дело в том, что пернатые родители хорошо знают, где находятся их птенцы, и продолжают о них заботиться, даже если малыши выпадают из гнезд. Поэтому лучше всего их просто не трогать. Другой вариант - как-то обезопасить, если есть возможность. Например, вернуть в гнездо или просто посадить на дерево, подальше от собак.

Миф о том, что птенца после рук человека уже не примут родители, беспочвенный. Птицы все равно продолжат заботиться о своем малыше.

«РУЧНОЙ» ЛЕБЕДЬ

Лебедей наблюдают и в дикой природе, рядом с городом. Сегодня их нередко содержат на территории донской столицы. И длинношеий красавец, которого наблюдали ростовчане, скорее всего, - один из представителей «прирученных» лебедей. Он мог перелететь в Западный район из парка Революции.

- Скорее всего, если бы птица была из дикой природы, она бы сторонилась людей. А этого лебедя, насколько я знаю, волонтеры сумели поймать и отправить в Балку Рябинина в Ростове, где он теперь и плавает, – рассказал ученый.

МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ

Если птица травмирована, ее нужно отвезти в ветеринарную клинику, комментирует специалист. В противном случае, она станет добычей собак или кошек. При этом не стоит забывать, что обращаться с пернатыми нужно осторожно. Например, тот же лебедь может пощипать, орел – поклевать и поцарапать.

Если птица выглядит нездоровой, но не имеет ран и переломов, ее лучше не трогать. Пернатая может быть переносчиком болезней, опасных для человека. Например, птичьего гриппа или орнитоза.

БЬЮТСЯ О СТЕКЛА И НЕ БОЯТСЯ ЛЮДЕЙ

Еще одна мысль, которая появляется у тех, кто нашел птицу, - отдать ее в зоопарк. Но сделать это не так просто.

- Отнести в зоопарк дикую птицу, которую по той или иной причине подобрали горожане, не получится. Без ветеринарного освидетельствования в зоологическом саду представителей дикой природы не принимают, ведь они могут быть носителями различных заболеваний, прокомментировал старший научный сотрудник зоопарка, кандидат биологических наук Александр Липкович.

Он говорит, что в городе птицы могут встретить много опасностей. Им угрожают транспорт, дорога, электрические провода. Особенно много пернатых страдает от остекленных поверхностей. Птицы попросту не видят их, бьются, и в итоге погибают или калечатся.

При этом пернатые могут жить рядом с человеком, если он им не вредит. Так, в зоопарке можно увидеть краснокнижных обитателей, которые там на самом деле не живут. Каравайки, малые бакланы, выпь, серая цапля порой останавливаются там во время перелета. Они спокойно относятся к наличию посетителей, ведь те их не трогают. Зато корма, которого в дикой природе гораздо меньше, в зоопарке предостаточно.

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