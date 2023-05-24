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НовостиОбщество24 мая 2023 10:12

В Ростовской области нашли свалки, привлекающие пернатых с гриппом птиц

Вдали от водоемов крылатые предпочитают останавливаться около мусорок
Ангелина СКИБА
Всего выброшенным хламом сейчас загрязнено 112,2 га сельхозземель

Всего выброшенным хламом сейчас загрязнено 112,2 га сельхозземель

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области нашли 119 свалок, которые могут привлекать пернатых, больных гриппом птиц. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Только за 2023 год на Дону зафиксировали 35 стихийных мусорок, которые заняли площадь в 50 га. Всего же выброшенным хламом загрязнено 112,2 га земель сельхозназначения. Больше всего нарушителей в Тацинском и Орловском районах.

- Мусорные скопления привлекают мигрирующих чаек, распространяющих высокопатогенный грипп птиц среди животных. Одним из основных мест пропитания для птиц, живущих вдали от водоемов, становятся именно свалки и полигоны бытовых отходов, - пояснили специалисты.

Как добавили в Россельхознадзоре, с начала года собственники и арендаторы сельхозучастков ликвидировали 44 свалки площадью 23 га.

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