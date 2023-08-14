Фестиваль «Калининское лето» 19 и 22 августа 2023 года: литературные чтения, мастер-классы по ремеслам и песенные поляны

В этом году фестиваль пройдет в течение двух дней. Фото: сайт правительства Ростовской области

Одно из самых ярких и ожидаемых событий августа в Ростовской области — ежегодный фестиваль «Калининское лето» - в 2023 году пройдет в Усть-Донецком районе в течение двух дней, 19 и 22 августа. Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.

Фестиваль посвящен 107-й годовщине со дня рождения писателя, публициста, поэта, литературного критика Анатолия Вениаминовича Калинина.

Анатолий Калинин известен землякам как один из последователей шолоховских традиций в литературе. Он прошел дорогами Великой Отечественной войны вместе с казаками 5-го Донского кавалерийского корпуса в качестве военного корреспондента газеты «Комсомольская правда».

19 АВГУСТА, ХУТОР ПУХЛЯКОВСКИЙ

- традиционные литературные чтения в усадьбе Калининых;

- работа интерактивных площадок в музейном комплексе.

22 АВГУСТА, ПОСЕЛОК УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

Фестиваль продолжится в формате литературно-музыкального праздника на территории парка «Юность».

- Литературная гостиная «Литературные герои А.В. Калинина»;

- экспозиция «Писатель. Патриот Донского края»;

- художественная выставка «Донская земля – источник вдохновения»;

- выставка-ярмарка «Город мастеров»;

- мастер-классы по традиционным ремеслам;

- работа песенных полян;

- концерт фольклорных коллективов;

- гала-концерт «До чего ж края мои хорошие», в котором примут участие ведущие исполнители государственных театров, а также лучшие самодеятельные коллективы области — всего около 300 человек. На сцене прозвучат любимые песни А.В. Калинина, произведения о любви, доброте, Родине.

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