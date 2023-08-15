Позвонили с чужого телефона и пропали: что известно об исчезновении отца и сына из Ростова во время похода в горах

Для поиска пропавших задействовали, в том числе, вертолет. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В горах Краснодарского края пропали отец и сын из Ростова. 5 августа 60-летний Геннадий Орлов и 33-летний Иван Демиденко отправились в туристический поход, но так и не вернулись. Сейчас их разыскивают с земли и неба. Подробности случившегося «КП — Ростов-на-Дону» рассказала родственница ростовчан.

Геннадий Орлов - преподаватель одного из ростовских колледжей, Иван Демиденко - учитель музыки. 4 августа они приехали на машине в поселок Лазаревское, где проживает мать Геннадия. Здесь мужчины провели день, а 5 августа поехали в город Майкоп. Они отправились в пеший поход по горам. Их маршрут пролегал через гору Большой Тхач до поселка Красная Поляна, куда они планировали прийти 11 августа.

Спасатели обследуют те же места, где планировали пройти пропавшие ростовчане. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Родственники были уверены в том, что поход пройдет как обычно - по графику и без происшествий. Геннадий - опытный турист, много раз ходил в походы и отлично ориентируется на местности.

— Из Майкопа до Дагомыса они несколько раз ходили. Это не первый их поход. Но в этот раз они решили идти до Красной поляны, — сообщила родственница пропавших Ольга.

8 августа ростовчане вышли на связь с родственниками. Сообщили, что находятся на перевале Тхач.

— В горах они встретили мужчину, который дал им телефон позвонить. Мужчину того уже нашли и расспросили, — рассказала женщина.

С тех пор о судьбе ростовчан ничего неизвестно. В назначенный день они так и не вышли на связь.

Ольга надеется, что спасатели найдут родственников живыми и здоровыми. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

13 августа спасатели МЧС начали поиски пропавших - для этого задействовали пешие группы и вертолет.

14 августа сотрудники обследовали долины рек Бзерпь и Уруштен, а также устья реки Синяя. 15 августа начались поиски в районе Бурьянистой поляны.

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