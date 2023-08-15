Туристов из Ростовской области уже второй день ищут в горах Адыгеи и Кубани

Отдыхающие должны были вернуться домой 11 августа, но этого не произошло. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Двух туристов из Ростовской области - 60-летнего мужчину и его 33-летнего сына - уже второй день разыскивают в горах Краснодарского края. Отдыхающие должны были вернуться домой 11 августа, но этого не произошло.

Известно, что мужчины отправились в поход 5 августа из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Последний раз они выходили на связь 8 числа.

Как сообщает «КП - Кубань», тревогу забил родственник пропавших без вести. После этого спасатели подняли в воздух вертолет, поиски также ведут на земле.

По последним данным, задействовали уже три группы:

Первая - обследовала долины рек Бзерпь и Уруштен, устье реки Синей, и уже дошла до Джуги. Однако смотрители метеостанции никого из туристов в ближайшие дни не видели.

Вторая группа сотрудников МЧС вчера днем высадилась на склоне хребта Дзювя, около реки Бамбачки. Специалисты разделились и направились в сторону долины реки Уруштен и к реке Киша.

Третья группа сегодня была высажена на Бурьянистой поляне.

- Сейчас поиск ведется в разных горных районах Адыгеи и Краснодарского края, - сообщают в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Добавим, туристы не регистрировали свой маршрут.

В среднем переход из Адыгеи в Красную Поляну у неподготовленных туристов может занимать примерно пять дней. Это путь средней сложности протяженностью 52 км. Он проходит по оборудованным тропам.

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