Губернатор Ростовской области выразил соболезнования после трагедии в Махачкале

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев после трагедии, произошедшей в Махачкале, направил телеграмму с соболезнованиями главе Республики Дагестан Сергею Меликову. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Глава региона также выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших.

- Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме.

Известно, что по поручению Василия Голубева сотрудники ДПЧС Ростовской области уже связались с коллегами из Дагестана и готовы отправить всю необходимую помощь.

Напомним, поздним вечером 14 августа в Махачкале вспыхнул автосервис, а потом последовал взрыв. К этой минуте известно о 35 погибших и 105 пострадавших. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Добавим, 15 августа в Дагестане объявили днем траура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в ДТП с тремя машинами погиб один человек, еще трое пострадали

После аварии на Доватора в Ростове-на-Дону образовался большой затор (подробности)