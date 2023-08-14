В Ростове в ДТП с тремя машинами погиб один человек, еще трое пострадали

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции Фото: Сергей ГАПОН

14 августа в Ростове-на-Дону из-за серьезного ДТП, которое произошло на улице Доватора, образовался внушительный дорожный затор. Эту информацию подтвердили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

По состоянию на 11:50, пробка растянулась уже примерно на 2,32 км по Доватора, Зоологической и Змиевскому проезду.

Известно, что авария произошла около 9 утра, столкнулись три машины. Предварительно, водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Datsun, который от удара отбросило на Hyundai Elantra.

- В результате водитель автомобиля Datsun умер в машине скорой помощи, его пассажир, а также водитель и пассажир Ford Focus с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

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