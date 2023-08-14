Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:09

Прицеп с арбузами перевернулся на трассе под Новочеркасском

В Ростовской области перевернулся груженный арбузами прицеп
Ангелина СКИБА
Сейчас случившееся обсуждают в социальных сетях

Сейчас случившееся обсуждают в социальных сетях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе М-4 под Новочеркасском перевернулся прицеп с арбузами. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, ростовчане также опубликовали фотографии с места происшествия.

Судя по снимкам, авария произошла на одной из полос движения. Зеленой кожурой и красной мякотью оказалась усеяна часть одной из полос движения.

Интернет-пользователи с юмором обсудили случившееся в комментариях. Один из мужчин отметил, что похожее ДТП якобы недавно также видели в Аксае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге водитель иномарки протаранил урну, лавку и забор

Правоохранители разыскивают в Таганроге водителя, который устроил ДТП на улице Греческой (подробности)