Прицеп с арбузами перевернулся на трассе под Новочеркасском

Сейчас случившееся обсуждают в социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе М-4 под Новочеркасском перевернулся прицеп с арбузами. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, ростовчане также опубликовали фотографии с места происшествия.

Судя по снимкам, авария произошла на одной из полос движения. Зеленой кожурой и красной мякотью оказалась усеяна часть одной из полос движения.

Интернет-пользователи с юмором обсудили случившееся в комментариях. Один из мужчин отметил, что похожее ДТП якобы недавно также видели в Аксае.

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