В Таганроге водитель иномарки протаранил урну, лавку и забор

Заезд с препятствиями произошел на улице Греческой Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге водитель Nissan Teana протаранил бетонную урну, металлическую лавку и секции забора, а потом спешно скрылся. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что заезд с препятствиями произошел на улице Греческой 10 августа, около 22:30. По какой причине произошло ДТП, неизвестно.

Сейчас нарушителя разыскивают. Правоохранители намерены выяснить все детали и обстоятельства случившегося.

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