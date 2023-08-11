В Таганроге умер пожилой мужчина, который три дня провел на улице без еды и воды

Пожилого мужчину искали с 4 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге дезориентированный 86-летний дедушка трое суток искал свой дом, подходил к людям, но ему не помогли. В итоге мужчину в тяжелом состоянии нашли на заброшенной площадке, он умер через время после спасения, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что пожилой мужчина потерялся 4 августа. На следующий день после этого родственники смогли связаться с ним по телефону и узнали, что он «видит перед собой поле, лес и дачи». Потом связь оборвалась.

После этого на поиски выдвинулись 26 волонтеров и близкие пенсионера. Однако вне городской черты таганрожца отыскать не удалось.

Позже выяснилось, что люди видели мужчину на улицах Таганрога. Он подходил ко всем и спрашивал дорогу, но ему так никто и не помог. Все просто отворачивались или указывали путь, не вникая в проблему.

Например, пенсионера один раз даже подняли на улице и отвели в парк, но и там спасения не случилось. Пожилой мужчина также не получил помощи на проходной местного завода.

- Поиски завершились на заброшенной территории. Анатолий Анатольевич тогда еще был жив. Он находился в самой заросшей и заваленной части. Мы переживали за его жизнь. Искренне надеялись, что он поправится под присмотром врачей, но мужчина скончался. Помните, равнодушие убивает, - подчеркнула представитель отряда «ЛизаАлерт» Галина.

Жителям Дона напоминают: если вы видите дезориентированного человека, просто позвоните в «112» или на горячую линию 8(800)700-54-52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Информацию о похищении ребенка в Ростове прокомментировали в полиции

В Ростове-на-Дону мужчина на авто увез с улицы маленького ребенка (подробности)