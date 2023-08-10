Информацию о похищении ребенка в Ростове прокомментировали в полиции

Выяснилось, что малыша забрал дедушка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчина на автомобиле увез маленького ребенка. Эту информацию 10 августа подтвердили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

После проверки выяснилось, что малыша забрал родственник.

- На улице между бывшим тестем и зятем произошла ссора. 33-летний отец решил не отдавать своего сына бывшей супруге, хотя по решению суда было определено, что ребенок проживает с матерью. В ходе конфликта 56-летний дедушка забрал мальчика и уехал, - пояснили в полиции.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, информация о «похищении ребенка» до этого появилась в социальных сетях. Люди рассказали, что инцидент, предположительно, произошел в Первомайском районе Ростова, на улице Лелюшенко.

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