Шесть человек пострадали в лобовом ДТП на Северном обходе Ростова-на-Дону

На проезжей части столкнулись «ВА3-111930» и Lada Granta. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В ДТП на Северном обходе Ростова-на-Дону пострадали двое детей и четверо взрослых. Информация об этом поступила от регионального отдела пропаганды УГИБДД.

Дорожное происшествие зафиксировали 9 августа, около 23:30, на территории Мясниковского района.

Предварительно, 67-летний владелец автомобиля «ВА3-111930», совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta под управлением мужчины 58 лет.

- После столкновения медицинская помощь потребовалась водителям, а также пассажирам Lada Granta: двум девочкам 5 и 10 лет, а также взрослым - женщине и мужчине 25 и 35 лет, - прокомментировали в УГИБДД.

Известно, что самую маленькую пострадавшую перевозили без удерживающего кресла. Вторая девочка была пристегнута ремнем безопасности, ее отпустили после осмотра врача. Выяснилось также, что водитель Lada ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

- Не пренебрегайте требованиями к перевозке детей, не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности. Последствия необдуманных поступков и неверных решений на дороге могут стать трагическими, - подчеркнули в Госавтоинспекции.

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