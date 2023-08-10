В Шахтах 43-летний мотоциклист без прав устроил ДТП с иномаркой

Мотоциклист катался без защитной экипировки. Фото: управление Госавтоинспекции России по РО
В Шахтах 43-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП с иномаркой, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла 9 августа, около 22:40, на улице Татаркина. По предварительным данным, мужчина на кроссовом Racer Enduro TerraX не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Mitsubishi Lancer, который находился впереди.
- Водитель двухколесного транспорта с травмами попал в больницу. Выяснилось, что в момент происшествия он находился без защитной экипировки, а также не имел прав управления ТС категории «А», - прокомментировали в Госавтоинспекции.
Жителей Дона - и мотоциклистов, и автомобилистов - просят быть осторожными за рулем. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией в пути.
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