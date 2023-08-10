Стали известны подробности «похищения» ребенка на Темернике в Ростове

Горожане рассказали, что в районе Темерника мужчина украл ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове в четверг, 10 августа, в соцсетях появилась страшная новость. Очевидцы сообщали, что в Первомайском районе города, на улице Лелюшенко, неподалеку от рынка Темерник, неизвестный мужчина похитил ребенка.

Как выяснилось, это было не преступление, а дела семейные. Источник издания в правоохранительных органах региона рассказал «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону», что молодой отец повздорил с дедушкой внука. Последний со злости посадил малыша в машину и поехал по своим делам. Известно, что 56-летний мужчина отвез мальчика маме.

- С малышкой все хорошо, речь о криминальной подоплеке не идет, - добавил источник издания.

Оказалось, что между бывшим тестем и зятем произошла ссора, причиной которой стало то, что 33-летний отец решил не отдавать своего сына экс-жене.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что сотрудники полиции проводят проверку.

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