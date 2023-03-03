Похищение мужчины в центре Ростова-на-Дону попало на видео и в социальные сети

Несколько человек силой пытались посадить в салон авто одного из мужчин. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в переулке Журавлева вечером 2 марта очевидцы сняли на камеру похищение человека. После этого кадры с места происшествия сразу же появились в одном из городских пабликов.

Судя по съемке, в сумерках несколько человек силой пытались посадить в салон Renault Logan и увезти одного из мужчин, который при этом испуганно кричал и звал на помощь.

Это видео вызвало большой резонанс. Под постом люди оставили десятки комментариев. Ростовчане так и не пришли к единому мнению относительно того, как бы сами поступили в подобной ситуации.

Добавим, сотрудники полиции уже установили всех участников конфликта, а также местонахождение самого похищенного. Мужчина сообщил правоохранителям, что произошла ссора из-за денежного долга, но претензий у него ни к кому не имеется.

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