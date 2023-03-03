Сотрудники полиции нашли всех участников похищения, произошедшего в центре Ростова

Правоохранители сейчас еще разбираются в ситуации с похищением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции нашли всех участников похищения, произошедшего в центре города на глазах прохожих. Комментарий по ситуации поступил от пресс-службы донского главка МВД.

- Установлены все участники конфликта, а также местонахождение якобы похищенного гражданина. Он пояснил, что произошла ссора со знакомыми из-за денежного долга, но претензий у него нет, - рассказали в ведомстве.

Проверку после этого прекращать не стали. Теперь правоохранители собираются опросить агрессивных товарищей мужчины.

Напомним, вечером 2 марта в переулке Журавлева ростовчане заметили, как подозрительные люди силой затолкали в салон Renault Logan человека, который звал на помощь. Один из свидетелей происшествия попытался остановить машину, но, его прокатили на капоте и скрылись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 17-летний юноша во время ссоры зарезал родную мать

Молодой человек полностью признал свою вину (подробности)