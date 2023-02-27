В Ростовской области 17-летний юноша во время ссоры зарезал родную мать

Предварительно, парень напал на женщину с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 17-летнего юношу заподозрили в убийстве матери. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Расследование ведется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержанный при законном представителе, защитнике и психологе уже полностью во всем сознался и рассказал о случившемся в деталях. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Следствие продолжается, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным СК, в ночь с 25 на 26 февраля 2023 года молодой человек дома поссорился со своей матерью и напал на нее с ножом. Женщина умерла на месте от полученных ран.

Добавим, ход расследования уже взяли на контроль сотрудники прокуратуры. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, семья, в которой произошла трагедия, на учете в органах профилактики не состояла и характеризовалась положительно.

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