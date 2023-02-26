Глава СК России потребовал доклад по расследованию аварии с пятью подростками в Ростове

После аварии в Ростове завели уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доклад по автоаварии с участием пяти подростков в Ростове-на-Дону потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Информацию об этом 26 февраля опубликовали на сайте федерального СК.

- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и об уже установленных обстоятельствах происшествия, - говорится в сообщении.

Напомним, авария в донской столице на улице Каскадной произошла в ночь на 26 февраля. По предварительным данным, 16-летний водитель иномарки (ранее в УГИБДД сообщали о 15-летнем юноше) не справился с управлением. В итоге машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В момент ДТП в салоне авто, кроме водителя, находились также 15-летняя девочка и трое 16-летнию юношей, один из них погиб на месте происшествия. Остальных пострадавших с травмами увезли в больницу.

После этого донские следователи завели дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами»). Эксперты СК уже осмотрели место аварии и опросили очевидцев. Назначены экспертизы, расследование продолжается.

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