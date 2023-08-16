«Это удобно»: в Ростовской области выбирать депутатов регионального парламента будут три дня

В сентябре жители Ростова и области будут выбирать депутатов регионального Законодательного Собрания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области продолжается подготовка к выборам депутатов Законодательного Собрания. Компания идет полным ходом. Активно работают Облизбирком, партии, кандидаты-одномандатники, самовыдвиженцы и общественники. В СМИ проходят дебаты, а на улицах города мы видим баннеры с лицами кандидатов. Отдать свой голос дончане смогут 8, 9 и 10 сентября.

Решение о том, что выборы будут проходить три дня, обусловлено тем, что людям будет проще распланировать свое время и прийти на участок в удобном для них формате и без спешки. По мнению экспертов, более 65% избирателей поддерживают трехдневное голосование.

При этом на выборах депутатов ЗС РО тем, кто не сможет проголосовать по месту регистрации, предоставлена возможность сделать свой выбор в любой другой участковой избирательной комиссии в пределах области. Сегодня более 800 жителей региона подали заявления о голосовании на участке по месту нахождения.

КРАСИВЫЕ ШКОЛЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Тем временем, кандидаты активно работают в округах. К примеру, «Единая Россия» в городе Каменск-Шахтинский провела акцию «Письмо водителю». Она направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий среди донских автомобилистов.

Также активисты партии совместно с родителями школьников в преддверии 1 Сентября оценили состояние учебных классов, столовых, спортплощадок и библиотек. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального партийного проекта «Новая школа».

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ

А активисты Краснодарского краевого и Ростовского областного отделений КПРФ, представители Союза Советских офицеров, комсомольцы и юнармейцы необычным образом отметили 81-ю годовщину легендарной Кущевской атаки красных кубанских и донских казаков.

Ростовчане прибыли к месту сбора колонной из десяти машин, организовав автопробег под красными знаменами. Стартовали машины от здания Ростовского обкома КПРФ. Протяженность маршрута составила восемьдесят километров.

Также региональное отделение ЛДПР направило в библиотеки Мариуполя книги. А в зону СВО была передана питьевая вода для бойцов. С 15 августа ЛДПР запустила акцию по сбору детей из малообеспеченных семей в школу.

ОБЛИК ГОРОДА И ДЕБАТЫ

Партия «Новые люди» большое внимание уделяет сохранению уникального архитектурного облика Ростова. Эта тема стала главной во время круглого стола. К участию в мероприятии присоединились архитекторы и представители власти.

«Новые люди» уверены, что все старые дома в Ростове можно восстановить в едином стиле, но для этого инвесторы, чиновники, архитекторы и градозащитники должны найти общий язык.

"Коммунисты России" пока замечены только в начавшихся дебатах на ТВ и радио. «Справедливая Россия» по-прежнему делает ставку на наружную рекламу, активно используя билборды в городах и районах.

УДОБСТВО И ДОСТУПНОСТЬ

В свою очередь, эксперты рассказали о плюсах и минусах трехдневного голосования.

- Общественная поддержка является главным фактором, говорящим в пользу нового формата голосования. Согласно результатам опросов, большинство граждан (59%) положительно относятся к идее проведения выборов в течение нескольких дней, противоположной точки зрения придерживаются 30% опрошенных, 11% — затруднились ответить. Практически половина опрошенных (44%) считают, что «это удобно для избирателей, больше людей смогут проголосовать, будет выше явка», в качестве главного негативного фактора 14% респондентов назвали увеличение возможностей для фальсификации, - говорит член Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

Он также отмечает, что, если разбираться подробнее, то главный плюс очевиден - это удобство и доступность самой процедуры голосования для избирателей.

- Человек может выбрать тот день, в который ему удобно исполнить свой гражданский долг, а также форму голосования – непосредственно на избирательном участке, придомовое голосование или голосование на дому, - добавил специалист.

По мнению экспертов, все это позволяет повысить явку избирателей и равномерно распределить нагрузку на членов избиркомов.

К минусам можно отнести серьезное повышение нагрузки и ответственности на членов избирательной комиссии, так как увеличиваются дни их работы.

Еще один минус – повод для критики легитимности со стороны проигравших партий и кандидатов. Оппозиция будет стараться объяснить результаты выборов изменившейся процедурой.

Напомним, ранее Председатель Избиркома Ростовской области Андрей Буров рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» о предстоящих выборах.

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