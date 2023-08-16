В Торгово-промышленной палате Ростовской области рассказали, что будет с ценами на мясо в сентябре

О каком-то значительном удорожании мяса в ближайшее время в Ростовской области говорить не приходится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области появилась информация о возможном подорожании мяса. Причиной стало заявление одного из российских производителей о том, что с рынка уходит часть поставщиков оборудования, - по его словам, это скажется на стоимости мяса птицы. О том, что на самом деле ожидает донских покупателей в ближайшее время, рассказал советник президента Торгово-промышленной палаты донского региона, эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш.

- Только один российский производитель заявлял о повышении цены на мясо птицы с сентября, больше этого не делал никто, значит, сложности возникли только у этого производителя, – прокомментировал Юрий Владимирович. – Кроме того, на Дону стабильно растет производство птичьего мяса. Только за прошлый год рост производства этой продукции составил 1,9 процента, так что о каком-то значительном удорожании в ближайшее время в нашем регионе, наверное, говорить не приходится.

Эксперт отметил, что в области и по стране государство оказывает поддержку животноводству. Россия входит в топ-10 стран по экспорту свинины. Только за первые шесть месяцев этого года поставки мяса за рубеж выросли на 12 процентов. Так что объективно ждать значительного повышения цен на мясо не приходится. В пользу этого свидетельствуют и региональные, и общероссийские тенденции.

Другое дело, что с новым урожаем может измениться цена на корм. Но и здесь не стоит ждать колоссальных подорожаний. Уже на сегодня известно о 15 миллионах тонн собранных зерновых в Ростовской области. Это больше, чем в прошлом году. Хотя уборка еще не закончена.

Могут подорожать премиксы, что также повлияет на стоимость мяса. Сказаться могут и издержки производителей, которые используют импортное оборудование - санкции никуда не делись. Однако, по мнению Корнюша, эти факторы не должны привести к серьезному увеличению цены.

– Не может значительно изменить цену мяса и влияние инфляции, – рассказал Юрий Владимирович. – По прогнозам за год она составит около четырех процентов.

Собеседник отметил, что не стоит сбрасывать со счетов сезон отпусков. В это время люди всегда больше используют мясо, например, часто жарят шашлыки. Поэтому то же мясо кур может быть сейчас оказаться дороже, чем в другое время.

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