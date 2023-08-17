В ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" пострадали четыре ребенка

От сильного удара легковушку смяло, как бумажный лист. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии погибла женщина, пять человек пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла на трассе М-4 «Дон» 17 августа около 16:45.

42-летний водитель «Фольксвагена» двигался по трассе. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость. В результате автомобиль столкнулся в грузовик «Ман», который ехал впереди. За рулем фуры находился 50-летний водитель. От сильного удара легковушку смяло, как бумажный лист.

В результате аварии от полученных травм погибла 50-летняя пассажирка «Фольксвагена». Водителя иномарки и четверых подростков в возрасте 10, 15, 16 и 17 лет доставили в больницу.

- Движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда. Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УГИБДД.

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