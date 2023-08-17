Под Ростовом мотоциклист во время неудачного маневра насмерть разбился в ДТП

Под Ростовом-на-Дону 27-летний мотоциклист насмерть разбился в ДТП. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Под Ростовом мотоциклист погиб в ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 17 августа около 15:30.

По предварительной информации, 27-летний водитель мотоцикла «Хонда» двигался по автодороге «Северный обход Ростова». В какой-то момент он решил обогнать другой транспорт в месте, где это разрешено. В результате двухколесный транспорт на всей скорости влетел в автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП, водитель мотоцикла погиб на месте. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Напомним, что сегодня в Ростове-на-Дону водитель трамвая не справился с управлением и врезался в Дворец Железнодорожников. У общественного транспорта отказали тормоза.

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