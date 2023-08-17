В Ростове трамвай врезался во Дворец Железнодорожников, пострадал водитель

Трамвай под собственной массой скатился и врезался в стену ДК. Фото: страница Марии Петровой ВКонтакте

ДТП с трамваем произошло утром в четверг, 17 августа, в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. На улице Депутатской трамвай врезался в Дворец Железнодорожников. Об этом сообщает руководитель Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

- В восемь утра на улице Депутатской, 5/2 водитель трамвая двигался по маршруту в направлении улицы Мичурина. Во время подъема на участке со сложным профилем произошло отключение вагона, вследствие чего он под собственной массой покатился назад, - комментирует начальник городской пресс-службы. - Водитель принял меры по остановке трамвая, но столкновения со зданием не удалось избежать.

Добавим, по информации собственного источника «КП — Ростов-на-Дону», в результате аварии пострадала 60-летняя водитель трамвая, но в больницу не поехала — медики оказали ей помощь на месте.

На месте происшествия работают экстренные службы, идет проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- В ближайшее время движение трамваев будет восстановлено, - добавила Мария Петрова в своем сообщении.

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