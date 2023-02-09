В Таганроге за один день в ДТП попали сразу два трамвая

Кто спровоцировал обе аварии, должны выяснить правоохранители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на улицах Таганрога за один день произошло сразу две аварии с участием трамваев. Об этом 8 февраля местные жители сообщили под постом в соцсетях.

По словам таганрожцев, первая авария произошла на пересечении Октябрьской и Смирновского. В этом случае отметили столкновение с автомобилем Lada Kalina.

Вторую аварию заметили на пересечении 10-го переулка и Кузнечной. По поводу этого происшествия под постом развернулись споры. Одни считали, что виноват водитель трамвая, другие были уверены в нарушении со стороны владельца легковушки.

- Я ехала как раз в этом трамвае, и авто врезалось в нас. Водитель трамвая сразу применил экстренное торможение. Кондуктор упала и очень сильно ударилась головой. Приятного мало, - рассказала жительница приморского города.

Теперь выяснить, кто спровоцировал обе аварии, должны правоохранители. Только после этого будут решать, кого и как наказывать за возможные нарушения ПДД.

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Об изменениях без ссылки на какие-либо источники сообщает один из ростовских интернет-порталов (подробности)