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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 9:24

В Таганроге за один день в ДТП попали сразу два трамвая

Столкновения произошли на Октябрьской/Смирновском и 10-м переулке/Кузнечной
Ангелина СКИБА
Кто спровоцировал обе аварии, должны выяснить правоохранители

Кто спровоцировал обе аварии, должны выяснить правоохранители

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на улицах Таганрога за один день произошло сразу две аварии с участием трамваев. Об этом 8 февраля местные жители сообщили под постом в соцсетях.

По словам таганрожцев, первая авария произошла на пересечении Октябрьской и Смирновского. В этом случае отметили столкновение с автомобилем Lada Kalina.

Вторую аварию заметили на пересечении 10-го переулка и Кузнечной. По поводу этого происшествия под постом развернулись споры. Одни считали, что виноват водитель трамвая, другие были уверены в нарушении со стороны владельца легковушки.

- Я ехала как раз в этом трамвае, и авто врезалось в нас. Водитель трамвая сразу применил экстренное торможение. Кондуктор упала и очень сильно ударилась головой. Приятного мало, - рассказала жительница приморского города.

Теперь выяснить, кто спровоцировал обе аварии, должны правоохранители. Только после этого будут решать, кого и как наказывать за возможные нарушения ПДД.

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Об изменениях без ссылки на какие-либо источники сообщает один из ростовских интернет-порталов (подробности)