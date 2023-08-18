Ростовские эксперты прокомментировали доклад «Конкуренция на выборах 2023: итоги выдвижения»

В Ростовской области в сентябре будут выбирать депутатов ЗС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Фонд исследования проблем демократии» выпустил доклад «Политическая конкуренция в избирательном цикле 2023 года: итоги выдвижения партий и кандидатов». В нем эксперты оценили уровень конкуренции на предстоящих выборах, тактики различных партий по выдвижению кандидатов, соотношение количества новых участников и опытных политиков. Позже в Москве за круглым столом эксперты обсудили доклад, к дискуссии присоединились и эксперты из Ростовской области, в которой – в самом разгаре предвыборная кампания.

«ОЖИДАЕМ ОТ ПАРТИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ НАКАЛА»

- В частности, в докладе утверждается, что «после бурного всплеска партстроительства 2012-2014 гг. по итогам серии избирательных кампаний произошло естественное сбалансирование номинальной численности и реальной активности политических партий. Результатами стали упадок и утрата статуса партиями, не получившими организационного развития и поддержки избирателей. И, действительно, динамика партийной активности на выборах ЗС РО показывает, что из более чем двух десятков активность проявили всего 7 партий, причем, в итоге списки кандидатов зарегистрированы только у 6 партий, который и стали основными участниками избирательной гонки. И мы ожидаем от этих партий высокого уровня накала партийной конкуренции за места в Донском парламенте. Мы ожидаем, что «Единая Россия» предпримет попытку увеличить количество депутатских мандатов, за увеличение численного представительства в ЗС РО 7 созыва будут бороться и ЛДПР, активно вовлекая в свой ареал, в том числе, донскую молодежь. Свое «место под солнцем» постарается занять партия «Новые Люди». Указанные обстоятельства будут рассматриваться в качестве серьезного вызова для КПРФ, которым необходимо будет постараться минимизировать возможные потери, и для эсэров, задача которых состоит, по нашему мнению, прежде всего в сохранения своего численного представительства. Наиболее сложная ситуация у «Коммунистов России», целью которых, исходя из анализа списка, является, как минимум, два мандата. Однако, в текущих реалиях им необходимо приложить титанические усилия и привлечь на свою сторону фортуну для реализации своих амбиций в этой избирательной гонке, - прокомментировал заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко.

«МОЛОДАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВЕННО РАСТЕТ»

Председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин считает, что на Дону – высокая конкуренция.

- 7 партий выдвинули своих представителей на выборы в ЗС РО (зарегистрировано 600 кандидатов!) и еще 2 партии: («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко») «выдвинулись» вместе с основной «семеркой» только на выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Кроме того, в регионе выдвинулось почти 40 кандидатов «в порядке самовыдвижения».

Экспертный совет Общественного штаба Ростовской области по наблюдению за выборами активно участвовал в формировании общественного мнения о роли гражданского общества в обеспечении прозрачности выборов и открытости для участия всех конструктивных политических сил. Ведущие эксперты #НОМ и Общественной палаты Дона неоднократно выпускали информацию и комментировали вопросы жителей по теме «Конкуренция и открытость на выборах — 2023». Таким образом, мы видим, что наша относительно молодая политическая система, несмотря на сложнейшие геополитические условия и попытки давления извне, качественно растет, а конкуренция увеличивается, в том числе, по сравнению с прошедшими выборами, - прокомментировал Александр Нечушкин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Законодательного собрания можно будет 8, 9 и 10 сентября.

В настоящее время в избирательной комиссии Ростовской области зарегистрированы областные списки шести партий. Выдвинуто 406 кандидатов в составе партийных списков и 243 по одномандатным округам партийных списков и 243 по одномандатным округам.

Списки кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и Компартия «Коммунисты России».

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