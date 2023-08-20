Губернатор: Ростовскую область пытались атаковать дронами-камикадзе

Губернатор сообщил, что попытка теракта была предпринята утром 20 августа. Фото: пресс-служба губернатора.

В Ростовской области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. Их сбили утром 20 августа, сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

— По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели, — прокомментировал глава области.

По словам Василия Голубева, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - недалеко от Новошахтинска. Жертв и разрушений удалось избежать.

Напомним, 30 июля в Ростовской области, в хуторе Дарагановка, упал беспилотный летательный аппарат. БПЛА повредил кровлю одного из частных домов. В результате происшествия никто не пострадал. Позже власти помогли восстановить крышу дома.

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