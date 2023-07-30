В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, на территории хутора Дарагановка, упал беспилотник. Об этом стало известно вечером 30 июля 2023 года. Случившееся уже подтвердил губернатор Василий Голубев.
Сообщение о том, что под Таганрогом упал беспилотник появились поздно вечером в социальных сетях. Буквально сразу ЧП прокомментировали донские власти.
- В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль, - написал в Telegram Василий Голубев.
По словам главы региона, на место происшествия уже выехала бригада скорой помощи.
- Пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны, - прокомментировал Василий Голубев.
РАНЕЕ НАД ТАГАНРОГОМ СБИЛИ РАКЕТУ
Напомним, 28 июля над Таганрогом система ПВО сбила украинскую ракету. Ее части упали на жилой сектор и повредили несколько построек.
После случившегося в приморском городе медпомощь потребовалась 22 таганрожцам. В больнице сейчас остаются 9 пациентов, они в состоянии средней степени тяжести. В районе падения обломков снаряда действует режим ЧС. Сообщается, что 18 человек обратились за материальной помощью.
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