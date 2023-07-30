В Таганроге от пострадавших при взрыве ракеты приняли 27 заявлений на выплаты

Работа по приему заявлений продолжается. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

В Таганроге от пострадавших после взрыва ракеты приняли уже 27 заявлений на оказание материальной помощи. Об этом 30 июля сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

9 человек обратились за выплатами единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС. Семи гражданам оказана консультация, прием документов запланирован на 31 июля 2023 года.

18 человек подали заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

Работа по приему заявлений продолжается.

Добавим, по состоянию на 30 июля, известно уже о 22 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь. В том числе, ушиб после падения с велосипеда получил один ребенок. В больнице сейчас остаются 9 человек в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в пятницу, 28 июля, над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек. В том числе, оказались разрушены стена и кровля художественного музея, пострадали гаражи и хозяйственные постройки. В окнах и балконах соседнего жилого дома выбило стекла.

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