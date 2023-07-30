Под Таганрогом в частном секторе упал БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев

В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 30 июля, в Ростовской области стало известно о падении беспилотника. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

- В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат, - рассказал Василий Юрьевич. - В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано.

По словам главы региона, принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны.

Напомним, 28 июля над Таганрогом система ПВО сбила украинскую ракету. Ее части упали на жилой сектор и повредили несколько построек. Пострадали 22 человека.

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