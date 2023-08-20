Погода в Ростовской области на неделю 21 — 25 августа 2023: сначала +40, потом дожди

Столбики термометров вновь могут подняться до +40. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сильная жара. Однако во второй половине недели синоптики ожидают постепенное похолодание и дожди. Рассказываем, какой будет погода на неделе с 21 по 25 августа.

В понедельник, 21 августа, на термометре будет +29 — +34 градуса, по югу и востоку — до +39. Во второй половине дня столбик термометра может подняться до +40 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди грозой. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду.

Во вторник, 22 августа, утром и днем снова могут пройти небольшие осадки. Средняя скорость ветра — до 11 метров в секунду, при грозе возможно усиление до 15 метров в секунду. Жара немного спадет: температура будет составлять +28 — +33 градуса.

23 августа местами прогнозируется небольшой и умеренный дождь, гроза. Ожидается сильный ветер — до 7 — 12 метров в секунду, при грозе — до 18 метров в секунду. Столбики термометров снизятся до +25 — +30 градусов.

По данным сервиса «Гисметео», в четверг температура не изменится. Будет солнечно, без осадков. Скорость ветра — до 9 метров в секунду. В пятницу, 25 августа, отметки на термометре опустятся еще ниже — до +27 градусов. Будет пасмурно, но осадки не ожидаются.

Напомним, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Ростовской области и нескольких других южных регионах установится температура на несколько градусов выше нормы. Ростовский климатолог Александр Иошпа считает, что в последнюю декаду августа начнется постепенное похолодание. По его словам, в это время солнце уходит, а земля начинает охлаждаться, что влияет на погоду.

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