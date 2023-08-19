«Как в Турции»: глава Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Ростовской области

Жара продлится в течение нескольких дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в Ростовской области. Но словам синоптика, температура будет на несколько градусов выше нормы.

Специалист сообщил, что донском регионе действует антициклональный режим. Столбики термометров могут достигать +39 градусов.

— Это аномальная температура, на 4-6 градусов выше нормы. Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции, — прокомментировал ТАСС Роман Вильфанд.

Он уточник, что сильная жара продлится в Ростовской области в течение выходных и в первой половине новой недели.

Ранее климатолог Александр Иошпа сообщал об усилении жары в выходные, 19 и 20 августа. По словам эксперта, в последней декаде августа в Ростовской области начнется постепенно снижение температуры. Он объяснил, что в это время солнце уходит, а земля начинает остывать. Резких колебаний температуры при этом не предвидится. Столбики термометров будут стабильно снижаться по ночам. А вот днем температура может устанавливаться в районе +30 градусов.

Напомним, в Ростовской области также прогнозировали высокий уровень ультрафиолетового излучения. Его индекс может составить 6 - 7 единиц.

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