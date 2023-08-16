В Ростовской области ожидается опасное ультрафиолетовое излучение

Индекс ультрафиолетового излучения в Ростовской области составит 6-7 единиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовское области в ближайшие дни ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Из-за этого очень опасно будет длительное время находиться на солнце. Такое предупреждение озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

- Неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура сохранится в пределах 31-34 градусов, там же и индекс будет 6-7 единиц. Нужно быть очень внимательными, - подчеркнул Роман Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали специалисты ВОЗ, программы ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организации. Уровень излучения обычно оценивают по шкале от 1 до 12 единиц.

Если индекс равен 3-7 единицам, людям в полуденное время рекомендуется оставаться в тени, нужно носить одежду с длинными рукавами, головные уборы, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 единиц и выше следует вовсе воздержаться от прогулок в дневные часы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при смене дня и ночи в ближайшее время ожидаются температурные перепады с разницей в 20-25 градусов.

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